Köylüler eldivenle topluyor! Dikeni bile şifa veriyor

Dikenli bir meyve olduğu için toplama işlemi uzun sürüyor. Bu ağacın meyvelerini toplamak 8 saat sürüyor.

Köylüler tarafından tek tek toplanan karamuk meyveleri hem taze hem de kuru olarak satılıyor.

Vişne hoşafı, üzüm hoşafı gibi içeceklerde ya da tatlılarda karamuk kullanılıyor. Karamuk, tatlı ve hafif ekşi bir lezzete sahip.

DİKENİ BİLE FAYDALI

Bu meyvenin dikenleri ve yaprakları da sağlık açısından faydalı kabul ediliyor. Doğada doğal olarak yetişen karamuk, mayhoş tadıyla kaynatılarak tüketilir ve vücutta antikor üretimini destekleyerek çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği düşünülüyor.

KARAMUK MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Soğuk algınlığına karşı etkili.

İltihapları iyileştirir.

Şeker hastalarına fayda sağlar.

Tansiyonu düşürür.

Kalp sağlığını korur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Enfeksiyon ve bakterileri yok eder.

KARAMUK BİTKİSİ NEREDE KULLANILIR?

Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulup çay olarak da kullanılabilir. Meyveler ise taze ya da kurutulmuş olarak tüketilebilir; bu meyvelerden tatlılar, şuruplar ve hoşaflar yapılabilir. Ayrıca, yaprakları çorba ve bulgur pilavına lezzet katmak için eklenebilir.