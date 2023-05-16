KPSS başvuru tarihi belli oldu. 2023 KPSS sınavı ne zaman

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü (bugün) başlıyor.

KPSS başvuru tarihi belli oldu. 2023 KPSS sınavı ne zaman

Lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavı başvuruları 16 Mayıs 2023 Salı günü (bugün) başlıyor ve 29 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek. KPSS sonuçları ise ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

İlk başvuruyu kaçıran memur adayları, geç başvurudan yararlanabilecek. KPSS geç başvuruları ise 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak. KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları bu yıl yapılmadığından başvuru işlemleri önümüzdeki yıl yapılacak.

2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS 2023 Genel Kültür-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz tarihinde,

2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 1. oturumu 29 Temmuz tarihinde

2023 KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi 2. oturumu 30 Temmuz tarihinde yapılacak.

2023 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 6 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

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