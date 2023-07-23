KPSS bugün yapılacak

Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları bugün yapılacak.

KPSS bugün yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te yapılacak.

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru için 130 dakika süre verilecek.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar 80 soruyu 100 dakikada cevaplayacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günü nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti.

Sınav sonuçları 25 Ağustos'ta açıklanacak.

Öne Çıkanlar
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
Kılıçdaroğlu mu haklı İmamoğlu mu? Dev anket
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
İstanbul müstemleke memleket olmuş da haberimiz yok
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
Buket Aydın’ın hiç okunmayan haber sitesine Halkbank'tan reklam yağıyor
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
PlayStation 5 Pro ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Pro özellikleri neler?
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
İşgalden önce zaten işgal edilmiş bir ülke. Nedenini biliyor musunuz? İzmir 1910
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Bankalardan paranızı hemen çekin uyarısı. Parasını bankada unutanlar süreç başladı
Son Haberler
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü Dünya
Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü
Machester United sezonu galibiyetle açtı Spor
Machester United sezonu galibiyetle açtı
Menzil’in şirketi bakanlıkları ‘müşterisi’ yapmış. Milyonluk organizasyonları bu şirket yapıyor Güncel
Menzil’in şirketi bakanlıkları ‘müşterisi’ yapmış. Milyonluk organizasyonları bu şirket yapıyor
İşte erken doğumun belirtileri Sağlık
İşte erken doğumun belirtileri
Ukrayna, uluslararası forumlarda Pakistan'ın desteğini bekliyor Dünya
Ukrayna, uluslararası forumlarda Pakistan'ın desteğini bekliyor
Otomobil zeytinliğe daldı: 1 ölü 1 yaralı Güncel
Otomobil zeytinliğe daldı: 1 ölü 1 yaralı
Menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Güncel
Menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı