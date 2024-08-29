KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak

Kaynak: AA
KPSS Ön Lisans pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans, 1 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav, 81 il ve Lefkoşa’da uygulanacak ve bu amaçla 3 bin 273 bina ile 60 bin 574 salon kullanılacak.

Sınav, Pazar günü saat 10.15’te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak. Adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri uygulanacak ve sınav süresi 130 dakika olacak. Engelli adaylar için ise 30 dakika ek süre verilecek.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık olacak. Sınav sonuçları 20 Eylül’de açıklanacak.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un açıklamasına göre, sınava 1 milyon 205 bin 899 aday başvurdu. 2022-KPSS Ön Lisans sınavı 104 merkezde düzenlenmişken, bu yıl sınav merkezlerinin sayısı 135’e çıkarıldı. Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 3 bin 694 aday yararlandı. Ayrıca, sınava 2 bin 535 engelli aday katılacak ve sınavda 164 bin 53 görevli yer alacak. Sınav güvenliği için 13 bin 566 emniyet mensubu görev yapacak.

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Başvuruların çoğunluğu 18-29 yaş aralığındaki adaylardan geldi ve en fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapıldı. Lefkoşa’dan ise 588 başvuru alındı. Kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 olarak açıklandı.

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