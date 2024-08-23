KPSS’de iptal edilen soru! İki sorunun da cevabı değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KPSS’de iptal edilen soru! İki sorunun da cevabı değişti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans sonuçlarını açıkladı.

KPSS’de iptal edilen soru!

Sonuçların duyurulmasının ardından, sınavda adaylara yöneltilen üç soru için iptal ve cevap değişikliği yapıldığı bildirildi.

ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre, 14 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 42 numaralı soru iptal edildi. Ayrıca, Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 13 numaralı sorunun cevabı ‘A’ olarak verilmişken, bu cevap ‘C’ olarak düzeltildi. 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanan KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin Kimya/Kimya Teknolojisi Alanı Temel Soru Kitapçığı’ndaki 30 numaralı sorunun cevabı ise ‘B’ olarak girilmişken, ‘D’ olarak değiştirildi.

ÖSYM, bu değişikliklerin itirazlar sonucunda bilimsel değerlendirmeler yapılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, “İtirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, ilgili soruların iptal ve cevap değişiklikleri karara bağlanmıştır” denildi.

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