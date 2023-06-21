Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim sınavına dair son bilgiler merak konusu oldu. Peki, KPSS Ortaöğretim oturumu ne zaman yapılacak? 2023 Lise KPSS ne zaman?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın KPSS ortaöğretim, lise düzeyi KPSS’ye girmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında personel olmak isteyen lise mezunu adaylar Ortaöğretim sınavına girmesi gerekiyor. Peki, lise KPSS ne zaman?

2023 LİSE KPSS ORTAÖĞRETİM OTURUMU NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında organize edilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.