KPSS tercihleri 13 Temmuz’da tamamlanmıştı. ÖSYM KPSS kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?

KPSS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte erişime açıldı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 13 Temmuz'da tamamlanmıştı.

KPSS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Adaylar KPSS tercih sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 26 Temmuz 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.