﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçları sonrasında, KPSS tercih işlemleri başladı.

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS P1 NEDİR

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P2 NEDİR

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani Önlisans ve Ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P3 NEDİR

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.