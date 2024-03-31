Kral kostümü giyip oy kullanmaya giden vatandaş ilgi çekti

Kaynak: AA
Kral kostümü giyip oy kullanmaya giden vatandaş ilgi çekti
‘Adana Kralı’ olarak bilinen 69 yaşındaki Hüseyin Şen, oy vermeye de kral kıyafetleriyle gitti.

Adana’da kral kıyafeti giyerek oy vermeye giden vatandaş ilgi çekti. Şehirde kral kostümü giyip taç takarak gezmesiyle bilinen 'Adana Kralı' Hüseyin Şen, oyunu kullanmaya da kral kıyafetiyle gitti. 69 yaşındaki Şen, gönüllü olarak kentin tanıtımını yaptığını anlatarak, "Bütün Adanalı kardeşlerim beni kabullendi. Kentte kral olarak geziyorum. Amacım gönüllü olarak Adana'yı tanıtmak. Sokaklarda bu kıyafetle geziyorum. Kıyafetim turuncu ve beyaz. Bu renkler Adana'nın sembolüdür. Bugün de oy kullanmaya böyle geldim. Benimle fotoğraf ve görüntü çektirenler çok mutlu oluyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum." dedi.

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