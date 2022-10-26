Kral'dan Patrik'e ''ek�menik'' protokol

Gece uyumayan, g�nd�z yerinde durmayan, Ankara'n�n en �al��kan gazetecilerinden M�yesser Y�ld�z'�n nefesi, tabiri caizse, Fener Rum Patri�i Bartholomeos'un ensesinde.

Hem de hanidir�

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Sadece yazmakla, konu�makla kalm�yor. Milletvekili, parti y�neticisi, kime denk gelirse, siyasilerin, siyasetin de dikkatini �ekmeye �al���yor Y�ld�z; meseleye. Zira sessiz ve derin bir operasyon �ekiliyor T�rkiye'ye.

Lozan'a.

Cumhuriyetle garanti alt�na al�nan egemenlik haklar�m�za.

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"G�nl�k yazanlar" olarak, g�ndelik polemiklerin pop�laritesine kap�l�p s�ray� bir t�rl� getiremiyoruz ama konu m�him. Buna binaen, Y�ld�z'�n, bir s�redir izini s�rd��� operasyona dair son yazd�klar�ndan bir �zet ge�mek istiyorum bug�n sizlere; daha �ok insan�n aymas�na katk�da bulunabilmek �midiyle�

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Y�ld�z, Bartholomeos'un, ge�ti�imiz Per�embe ba�layan �ngiltere ziyareti �zerine getiriyor konuyu yeniden g�ndeme;

"Lozan'a g�re Fener Rum Patrikhanesi, sadece �stanbul'daki Rum az�nl���n dini sorunlar�yla ilgilenmesi, siyasete bula�mamas� kayd�yla �stanbul'da kalmas�na izin verilen, Fatih Kaymakaml���'na ba�l� bir T�rk kurumu. Ba��ndaki isim de bir T�rk vatanda��" iken, AK Parti iktidar� d�neminde resm� kar��l��� bulunmayan fiili bir "ek�meniklik" uygulamas�na ge�ildi.

"Fiili durumu resm�le�tirmek" T�rkiye'de olmayan �ey olmad���ndan teyakkuz olmakta yarar var haliyle.

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��te bu endi�eyle,

Bartholomeos'a, �ngiltere'de uygulanan protokol�n (de), neden sanki 300 milyonluk Ortodoks d�nyas�n�n "lideri"ymi��esine oldu�unu sorguluyor;

Misal, T�rkiye Cumhuriyeti Cumhurba�kan�'n�n �i�e�i burnunda "Kral"la g�r��me ihtimali bile s�z konusu de�ilken, Bartholomeos hangi misyon/s�fatla a��rlan�yor Buckingham Saray�'nda?

Bir T�rk vatanda�� oldu�u halde, neden Yunanistan'�n Londra B�y�kel�isi �oannis Raptakis taraf�ndan kar��lan�yor Londra Heathrow Havaalan�'nda?

Patrikhane Yunan kurumu mu?

Bir T�rk kurumunun "resm�" program�nda, T�rkiye d��manl��� ile bilinen Rum kilisesi yetkililerinin ne i�i var?

�zmir'in kurtulu�u y�ld�n�m�nde, i�g�l s�ras�nda Yunan askerlerini kar��lay�p "T�rkleri �ld�rmenin g�rev oldu�unu" bildiren �zmir Metropoliti Hrisostomos'u "�ehit" il�n eden, hemen ard�ndan Rum Lider Nikos Anastasiadis'in kat�ld��� bir toplant�da T�rk askeri i�in "i�g�lci" diyen ABD Rum Ortodoks Kilisesi Ba�piskoposu Elpidophoros Lambriniadis'in, Bartholomeos'un heyetinde ne i�i var?

Londra'ya "ek�menik" s�fat�yla giden Patrik'in kar��lanmas� s�ras�nda bir T�rk m�ste�ar�n da, Yunan B�y�kel�iye "e�lik etmesi" ne anlama geliyor; Fener Rum Patrikhanesi'nin dayatt��� bu yeni konumu T�rkiye Cumhuriyeti Devleti kabul m� ediyor?

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Bu sorular�n cevab�n� ararken, Bartholomeos'un g�r��ece�i Kral Charles'in, "Yunan Kasab�" olarak bilinen ve �zmir'in i�galinde fiilen rol alm�� Prens Andrew'un torunu oldu�unu hat�rlat�yor Y�ld�z�

Yunanistan'�n Osmanl�'ya kar�� kanl� isyan�n�n 200'�nc� y�l d�n�m� m�nasebetiyle ge�en y�l Atina'da d�zenlenen t�rene kat�ld���n��

O t�rende yapt��� konu�mada "200 y�l �nce, 1821 y�l�nda Osmanl�'ya ba�kald�ran Yunanistan'�n cesaretinden ilham al�nmas� gerekti�ini" s�yledi�ini�

Sahi�

Bu ilham� alsa, ald���nda ne yapacak/ne yapmas� bekleniyor acaba?

Ve kime?

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Y�ld�z'�n son sorusu ��yle:

-Ge�en A�ustos'taki Trabzon ziyaretinde Bartholomeos'a, "Ek�menik Patrik" yaz�l� Trabzonspor �niformas� hediye edilmesine tepki g�steren Cumhur �ttifak�'n�n orta�� MHP Lideri Devlet Bah�eli, acaba Londra'daki bu "s�ra d��� protokole" ne der?

SORU-YORUM

�ktidar cenah�na yak�n olan ama ironik �ekilde muhalefetin "i�inden" haberler aktaran bir Ankara yazar�, 6'l� masadaki partilerin nas�l bir s�k�nt�ya d��t�klerini, ne h�zl� bir g�ven kayb� ya�ad�klar�n� filan �ne s�r�yordu d�n�

AK Parti'nin kalan son "�zg�l a��rl�kl�" isimlerinin de bir bir muhalefete ge�ti�i, T�rkiye'nin en parlak akademisyenlerinin, d�nya �ap�ndaki bilim insanlar�n�n muhalefete destek verdi�i, hatta destekle yetinmeyip muhalefetle fiilen yol y�r�me kararlar�n� da a��klad�klar� bir takvimde pek al�c� bulacak gibi de�il sanki!