Kraliçe tacını attı! ‘Aklımı kaçırıyorum’

Sonunda bu da oldu. Geçtiğimiz yıl yüzlerce aday arasında sıyrılıp Miss Amerika seçilen Noelia Voigt, tartışmalı bir karar imza attı. 25 yaşındaki güzel sosyal medyasında paylaştığı uzun bir yazıyla tacını ve unvanını geri vermek istediğini açıkladı.

Hayranlarına, yarışma çalışmaları boyunca gösterdikleri sevgi ve destek için teşekkür eden taçsız kraliçe; “Çok zor bir karar ama akıl sağlığıma odaklanmam lazım. Bu unvan için fiziksel ve zihinsel sağlığımdan ödün vermeyeceğim” dedi.

Venezüella asıllı güzel, “Miss USA olarak yolculuğum inanılmaz derecede anlamlıydı; Utah'ı ve daha sonra Miss Universe'de ABD'yi gururla temsil ettim.” diye konuştu.

Voigt'in istifasını açıklamasından kısa bir süre sonra Miss USA Organizasyonu Noelia'nın ayrılma kararına "saygı ve destek" göstereceklerini açıkladı.

Voigt, Miss USA ödülünü kazanan ilk Venezüellalı Amerikalı kadındı.