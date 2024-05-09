Güzellik yarışmalarında skandal. Kraliçeler bir bir tacını atıyor

Geçtiğimiz gün ‘akıl sağlığını’ gerekçe göstererek tacını iade eden Miss Amerika Noelia Voigt’in ardından bir şok daha. Eylül ayında New Jersey'i temsil ederken şampiyonluğu kazanan Miss Teen USA UmaSofia Srivastava, görüşlerinin artık örgütün görüşleriyle tam olarak örtüşmediğini söyledi.

Ardından görevinden istifa etti. Bu peş peşe istifa ‘Amerika’da düzenlenen güzellik yarışmalarında neler yaşanıyor?’ sorusunu aklına getiriyor.

‘İlk Meksikalı Hintli Kraliçe’ unvanına da sahip olan UmaSofia’nın, "Aylarca bu kararla boğuştum" dediği ve kararında Miss Amerika Noelia Voigt'in istifasının etkili olduğu konuşuluyor.

Taçsız kraliçe Instagram'da şöyle yazdı: "Dikkatli bir şekilde düşündükten sonra, kişisel değerlerimin artık organizasyonun gidişatıyla tam olarak örtüşmediğini fark ettiğim için istifa etmeye karar verdim."

Miss Amerika 2023 Noelia Voigt, ‘akıl sağlığını’ gerekçe göstererek geçtiğimiz gün tacını iade etmişti. Voigt, istifa ettiğini duyurduktan sonra kararının nedeni hakkında çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Yarışmanın hayranları Voigt'in ifadesinin ilk 11 cümlesinin ilk harflerinin şunu yazdığını fark etti: "Susturuldum."