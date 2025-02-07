Kredi ile araç alacaklar dikkat! Taşıt kredisi faizlerinde ibre tersine döndü

Yeni yıl itibarıyla taşıt kredilerinde faiz oranları gevşemeye başladı. Bir ara yüzde 3.49 seviyesine kadar geri çekilen kredi faizlerinde düşüş devam etti. Şu anda 400 bin TL tutarında 36 ay vadeli 2. el bir taşıt kredisi kullanılmak istendiğinde piyasada faizlerin yüzde 3.15 seviyelerine kadar düştüğü gözleniyor.

Özellikle kredi faizlerinin gerilemeye devam etmesiyle birlikte vatandaşın öncelikli tercihi araç mı olacak? Şu anda 400 bin TL tutarında 36 ay vadeli yüzde 3.15 faiz oranıyla bir kredi çekilmek istense bunun aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar tutuyor? Kredi faizlerinde düşüş devam edecek mi?

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‘BİR MİKTAR DÜŞÜŞ YAŞANDI’

Piyasaya dair merak edilenleri değerlendiren İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: “Merkez Bankası’nın son 2 aydır politika faizinde indirime gitmesiyle tüm kredi türlerinde olduğu gibi taşıt kredi oranlarında da bir miktar düşüş yaşandı.

Yüzde 3.50 seviyelerinde olan taşıt kredisi, geçtiğimiz ay için açıklanan kararın ardından yüzde 3.20 seviyelerine geriledi. Ancak bu oranların bankalar arasında farklılık gösterebildiğini hatırlatmakta fayda var.

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FAİZLERDEKİ GEVŞEME PİYASAYA NASIL YANSIYOR?

Piyasanın satış adetleri anlamında seyrini belirleyen ana unsurlardan bir tanesi faiz oranları. Geride bıraktığımız 2024 yılında kârlılık çok düşük olsa da yüksek faiz ortamına rağmen sıfır satış adetleri rekor tazelemiş, ikinci elde de tatminkar satış adetlerine ulaşılmıştı.

Faizler düşüş trendinde olsa da şu an arzu edilen seviyede değil. Dolayısıyla henüz satış adetlerine gözle görülür etki etmediğini söyleyebiliriz. Ancak önümüzdeki süreçte, özellikle yılın ikinci yarısında arzu edilen faiz oranlarına ulaşıldığı taktirde satış adetlerine de pozitif yansıyacaktır.

YENİ ORANLARLA 400 BİN TL KREDİ ÇEKEN BİRİ AYLIK NE KADAR TAKSİT ÖDÜYOR?

Faiz ve katılım oranlarının kurumlar arası farklılık gösterebildiğini tekrar anımsatarak, yüzde 3.15 seviyelerinde finansman sunan kuruluşlardan kredi kullanıldığı taktirde 400.000 TL kredinin 36 ay vade ile ödemesi yaklaşık 21.500 TL civarında. Bu oranı henüz sağlamayan kuruluşlarda ise ödemeler yaklaşık 23.500 TL civarında olmak kaydıyla kredi bulunabiliyor.

FAİZLERDE DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Politika faizinde son 2 aydır düşüş trendindeyiz. Yılın ilk yarısında minimal düşüşlerin yapılacağı, ikinci yarısı itibarıyla majör oranlarda indirime gidilebileceği kanaatindeyiz. Eğer süreç bu şekilde ilerlerse taşıt kredilerinde de benzer düşüşler görülecektir.

NE ZAMAN UYGUN KOŞULLU KREDİ ÇEKEBİLECEĞİZ?

2020-2022 yılları arası taşıt kredileri yüzde 1.50 seviyelerindeydi. Gerçekçi bir yaklaşım sergilemek gerekirse mevcut planlama ve olanaklar dahilinde, kısa sürede bu seviyelere ulaşmak pek mümkün görünmüyor. Var olan koşullar göz önünde bulundurulduğunda 2.00 seviyeleri uygun oran kabul edilebilir. Yılın ikinci yarısının finansman olarak daha avantajlı koşullar sunacağı kanaatindeyiz. Bu noktada finansman kolaylıkları talebi olumlu etkilediği taktirde otomobil fiyatlarında da talebe istinaden bir miktar artış görebiliriz.”