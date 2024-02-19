Kredi kartı borçlarına af geliyor. Yeni kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Artan yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle geçinmekte zorlanan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını kredi kartlarından karşılar hale geldi. Kredi kartını ödemekte zorlanan çoğu vatandaşlar, ödeme tarihi geldiğinde kredi kartını borcunu başka bir kredi kartından çektiği borçla kapatıyor.

Kredi kartı borçlarıyla boğuşan vatandaşlara sevindirici haber ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi. Kredi kartları ile ilgili yeni düzenleme geldiği açıklandı. Kredi kartı borcu olanlara af kapısı aralandı.

Özellikle borçlarını ödeyememe endişesi yaşayan kişilere yönelik getirilen bu düzenleme, milyonlarca vatandaşın ekonomik açıdan rahatlamasını sağlayacak ve borç yükünü hafifletecek.

TEKLİF MECLİS’E SUNULDU

CHP’nin Ankara Milletvekili Deniz Demir, kredi kartı borcu bulunan, kara listeye giren ve kredi sicili bozulan vatandaşların borçlarının silinip affedilmesi yönünde Meclis’e yeni kanun teklifini sundu.

VATANDAŞLARA NEFES ALDIRACAK KANUN TEKLİFİ

Deniz Demir'in önderliğinde hazırlanan kanun teklifi, borcu olan vatandaşların yeniden finansal sistemde rahat bir nefes almasını sağlayacak. “Kredi sicili affı” adı altında Meclis’e sunulan bu düzenleme, pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayan milyonlarca vatandaş için kritik bir adım olarak nitelendiriliyor.

1 EKİM 2023 TARİHİNDEN ÖNCE ÖDEME ZORLUĞU ÇEKEN VE BORÇLARINI AKSATAN VATANDAŞLARI HEDEF ALIYOR

Karşılıksız çek ve protestolu senetler ile kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin kayıtların dikkate alınmamasını içeren kanun teklifi, kredi kartı veya kredi borcu sebebiyle yasal takibe alınan ve kara listeye giren tüketiciler için önemli bir düzenleme içeriyor.

Bu düzenleme ile birlikte 1 Temmuz 2024 tarihine kadar borçların tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ndeki olumsuz sicillerin silineceği belirtiliyor. Bu kanun değişikliği ile birlikte, özellikle 1 Ekim 2023 tarihinden önce ödeme zorluğu çeken ve borçlarını aksatan vatandaşları hedef alıyor.