Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Faiz oranı arttı

Merkez Bankası’nın yayınladığı tebliğde kredi kartı borcu olanları ilgilendiren ifadeler yer alıyor. Buna göre, kredi kartlarına uygulanan azami faiz oranı yüzde 1,91’e yükseldi.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat. Faiz oranı arttı

Kredi kartlarına temmuzda uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1,36 olan referans faiz oranına 0,55 eklenmesiyle yüzde 1,91 olacak.

Kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranı her ay Merkez Bankası tarafından ilan edilen "referans faiz oranına" 0,55 puan eklenerek belirleniyor.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faiz 0,88’den 1,36’ya yükseltildi. Buna göre, yüzde 1,36’ya 0,55 puan eklenmesiyle temmuzdan itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı, yüzde 1,91’e yükseltilmiş oldu.

FAİZ ARTIŞI TEMMUZA ÇEKİLDİ

Merkez Bankası, temmuz ayı için geçerli olan referans faizini aslında daha önce 0,88 olarak ilan etmişti. Yani temmuzda kredi kartı azami faiz oranı, yüzde 1,36 olarak devam edecekti.

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılarak, normalde ağustosta uygulanması gereken faiz artışı temmuza çekildi.

Tebliğin eski haline göre referans faiz oranı, bankaların mevduata uyguladığı ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile politika faizinin yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olan dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu şekilde belirlenen oran ise her ayın sondan 5. iş günü olarak ilan ediliyor.

Yapılan değişiklikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oranın toplantının yapıldığı tarihteki güncel veriler çerçevesinde ilan edilmesi hükme bağlandı.

Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de referans oran 1-31 Temmuz arasında yüzde 1,36 olarak belirlendi.

Buna göre kredi kartlarına temmuzda uygulanacak azami faiz oranı ise yüzde 1,36 olan referans faiz oranına 0,55 eklenmesiyle yüzde 1,91 olacak.

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