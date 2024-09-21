Kredi kartı borcunu ödeyemeyenlere müjde. Nefes aldıracak düzenleme geliyor

Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çeken bireyler için önemli bir yapılandırma düzenlemesi hazırlanıyor. Bu düzenleme, özellikle borçlarını ödeyemediği için yasal takibe düşen kişileri hedef alıyor.

Yapılandırma, takibe düşen bireylerin sayısı, borç miktarları, ödeme imkanları ve gecikme süreleri göz önünde bulundurularak oluşturulacak.

Düzenlemenin amacı, gelir-gider dengesi bozulduğu için borçlarını ödeyemeyen ancak ödeme niyeti taşıyan bireylerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak.

Ekonomistlere göre, bu tür bir yapılandırma, hem bireyler hem de bankalar açısından büyük önem taşıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 13 Eylül 2024 itibarıyla bankacılık sektöründeki takibe düşmüş bireysel kredi kartı alacakları yaklaşık 43 milyar 447 milyon lira seviyesine ulaşmış durumda. Bu durum, toplamda 89 milyar 838 milyon liraya varan bir borç yükü ortaya çıkarıyor.

Eylül 2023’te 11 milyar 900 milyon lira olan takipteki kredi kartı borcu, 29 Aralık 2023 itibarıyla 15 milyar 392 milyon liraya yükseldi. Yıl içinde takipteki bireysel kredi kartı alacakları, bir yıl içinde yüzde 265 oranında bir artış gösterdi.

Merkez Bankası’nın Haziran 2023 itibarıyla başlattığı faiz artışları, bankaların kredi kartı faizlerini yükseltmesine yol açtı. Bu durum, finansmana erişimi zorlaştırmakla kalmayıp, kredi kartı kullanmak zorunda kalan vatandaşların finansman maliyetlerini de artırdı.

Ekonomistler, bu yapılandırmanın yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda bankaların da mali dengelerini koruyabileceği görüşünde. Yapılandırma, borçların yeniden yapılandırılmasına olanak tanıyarak, takibe düşen alacakların tahsilatında daha verimli bir süreç oluşturabilir. Bu sayede, bankalar alacaklarını daha sağlıklı bir şekilde geri alırken, bireyler de maddi sıkıntılarından kurtulma şansı bulacak.

Kredi kartı borçları için getirilecek bu yeni düzenleme, finansal sistemin sürdürülebilirliği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Hem bireylerin hem de bankaların karşı karşıya kaldığı bu zorluğun aşılmasında etkili bir çözüm sunması bekleniyor.