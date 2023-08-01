Kredi kartı harcamalarında taksit tutarı mı değişti? Kredi kartı harcamalarında ne değişiklikler yapıldı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, kredi kartı harcamalarına yönelik yeni kararlar aldığını duyurdu. Peki, kredi kartı harcamalarında taksit tutarı mı değişti? Kredi kartı harcamalarında ne değişiklikler yapıldı?

Kredi kartı harcamalarında taksit tutarı mı değişti? Kredi kartı harcamalarında ne değişiklikler yapıldı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK kredi kartı taksitlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Peki, kredi kartı harcamalarında taksit tutarı mı değişti? Kredi kartı harcamalarında ne değişiklikler yapıldı?

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA TAKSİT TUTARI MI DEĞİŞTİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.

BDDK, finansal istikrarı destekleyici adımlar attı. Bu kapsamda kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gidildi. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarda taksitlendirme yapılamayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.’’

Öne Çıkanlar
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
CHP’li Başarır fildişi kulesine geri döndü!
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Ekonomistler bile emeklinin durumunu böyle anlatamadı: Devlet bana zam olarak 30 litre mazot parası verdi
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Kassandra bu ay olacakları anlattı. Doların kaç lira olacağını açıkladı. “Toprağın altı fokur fokur kaynıyor”
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
Alman Bakanlığın CHP’li Esenyurt Belediyesi ile birlikte sığınmacı entegrasyonu için çalışma yaptığı ortaya çıktı
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
MasterChef Büşra kimdir? MasterChef All Star Büşra Zambak kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi Sağlık
Yumurta’da yeni tehlike: Yasaklı madde tespit edildi
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı Sağlık
İsviçreli bilim insanlarından felçlilere umut ışığı mı
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır Sağlık
Evde neden çamaşır kurutulmamalıdır
Vitor Hugo transfer gündemi bitti Spor
Vitor Hugo transfer gündemi bitti
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli Sağlık
Gebelikte demir ilacı neden çok önemli
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak Dünya
Ukrayna'da sert açıklama: Savaş yakında Rus topraklarında olacak
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı Ekonomi
AKP’li belediyeden toplu ulaşıma zam. Öğretmen uygulaması da kaldırıldı