Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK kredi kartı taksitlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Peki, kredi kartı harcamalarında taksit tutarı mı değişti? Kredi kartı harcamalarında ne değişiklikler yapıldı?

KREDİ KARTI HARCAMALARINDA TAKSİT TUTARI MI DEĞİŞTİ?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartıyla taksitli harcamalara yönelik yeni kararlar aldı. Alınan karara göre, havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışı harcamalara taksit yapılmayacak.

BDDK, finansal istikrarı destekleyici adımlar attı. Bu kapsamda kredi kartı taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gidildi. Havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarda taksitlendirme yapılamayacak.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘’Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir.’’