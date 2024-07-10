Kredi kartından izinsiz para çeken 12 uygulama açıklandı. Basit not tutma ve el feneri uygulamalarına kadar sızmışlar

Son zamanlarda artan siber saldırılar ve kullanıcı veri gizliliğini ihlal eden uygulamalar, kullanıcıların endişelerini artırırken güvenlik açıklarından faydalanan bazı uygulamalar, özellikle Android kullanıcılarının dikkatsizliğiyle birleşince hem kişisel verileri çalıyor hem de maddi zarara yol açtı.

Siber güvenlik uzmanları tarafından yayınlanan bir liste ile Instagram profillerinden fotoğraf indirme uygulamalarından basit not tutma ve el feneri uygulamalarına kadar çeşitli görünüşte masum uygulamaları içerdiği görüldü.

Uygulamanın amacı veya boyutu ne olursa olsun, güvenilirliğini kontrol etmenin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

İşte kredi kartı bilgilerini çalabilecek uygulamalar:

1. High

2. Speed Camera

3. Smart Task Manager

4. Flashlight+

5. K-Dictionary

6. Quick Note

7. Currency Converter

8. Joycode

9. EzDica

10. Instagram Profile Downloader

11. Ez Notes

12. A Calculator

Kullanıcılar, uygulamaları indirmeden önce güvenliklerini doğrulamak için güvenilir kaynaklardan bilgi almalı ve uygulama izinlerini dikkatlice gözden geçirmeli.