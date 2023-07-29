Kredi krizi büyüyor. 10 başvurudan 8'ine ret

Finans kurumları ile kredi süreçlerinde sorun yaşayanların oranı da ilk çeyrekte yüzde 85 iken ikinci çeyrekte yüzde 95’e yükseldi.

Kredi krizi büyüyor. 10 başvurudan 8'ine ret

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), üye federasyonlarının ve Türkiye’nin her bölgesinden iş insanının temsil edildiği Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nun katılımıyla gerçekleştirdiği Finansmana Erişim Anketi’nin “2023 Nisan-Haziran” dönemi sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre her 10 şirketten 8’i ikinci çeyrekte finansmana erişimin zorlaştığını ifade etti.

Finans kurumları ile kredi süreçlerinde sorun yaşayanların oranı da ilk çeyrekte yüzde 85 iken ikinci çeyrekte yüzde 95’e yükseldi.

Ayrıca “TCMB, BDDK ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 ve 2023 yıllarında aldığı kararların işletmenizin durumunu nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz” sorusuna katılımcıların yüzde 90’ı “Olumsuz” cevabını verdi. Bu oran önceki çeyrekte yüzde 81 olmuştu.

NEGATİF KATILIMCI SAYISI YÜKSEK ÇIKTI

Seçim sonrası kurulan ekonomi yönetimine güven “Temkinli” olarak ifade edilirken güven algısı negatif olan katılımcı sayısı pozitif olanlara kıyasla daha yüksek çıktı.

Anket sonuçlarını değerlendiren TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, “İşletmelerin krediye erişiminin zorlaştığı ve bankaların kredi verme şartlarının ağırlaştığı bir finansman krizi ile karşı karşıyayız. Ortaya çıkan tablo, işletmelerimizin yetersiz finansman sorununun ötesinde artık finansman bulamadıklarını gösteriyor. Krediler üzerindeki baskı hafifletilmeli, finansmana erişimde kolaylaştırıcı uygulamalar hızla hayata geçirilmeli” dedi.

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