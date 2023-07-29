Orman talancısı şirketlere kredi veren bankalar

Muğla'nın İkizköy Mahallesi'ne bağlı Akbelen mevkinde maden için istimlak edilen alandaki ormanı dört yıldır savunan köylüler ve direnişçiler yeni bir kesim girişimiyle karşılaştılar.

İkizköy'deki Akbelen ormanlarında YK Enerji A.Ş. tarafından, linyit sahasını genişletmek için kesilmek istenen 750 dönümlük asırlık çam ormanı için insanlar her türlü şiddete rağmen oradalar.

YK Enerji kimdir?

Limak Holding!

Limak Holding’in sahibi Nihat Özdemir.

İşte bölge halkı Akbelen ormanlarının Limak tarafından katledilmesini önlemek için direniyor.

Bu direniş çok önemli.

Burada yarınlarımız için verilen bir mücadele var.

Bir avuç kömür için çevrenin katledilmesini önlemek için insanlar yıllardır mücadele ediyor.

Türkiye’de son 10 yıldır ormanlarımız ya altın için ya da kömür için katlediliyor.

Kazdağı’nda yapılan katliam ortada.

Buna iktidar izin verebiliyor peki ya bu katliamcı şirketlerin finansal destekçileri kim?

Bankalar!

Bazı bankaların bu şirketlere destek verdiğini biliyoruz.

Yeni kömür projelerini bundan sonra kredilendirmeyeceğini açıklayan bankalar arasında Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi olmak üzere dört büyük özel banka var.

Bu bankaların dışında kalanlarda çevre katliamı için kredi vermemesi lazım.

Vatandaşların sadece orman ve katliam yapan şirketlerin önünde değil, onların finansörü bankaların da önünde protesto etmeli.

Bir avuç kömür için orman katliamına destek veren banka önünde de protesto yapılmalı.

Ben şahsen çocuklarımızın geleceğini çalan ülkemizde çevre katliamı yapan şirkete kredi verip onu destekleyen bankanın önünden bile geçmem.

Mesela Limak’ın orman kesen şirketi YK Enerji AŞ’ye hangi banka kredi veriyor?

Akbelen ormanın katliamından YK enerji kadar ona kredi veren bankada sorumludur.

Bu banka ortaya çıkıp bu tür projelere kredi vermeyeceğini açıklamak zorundadır.