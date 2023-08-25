Kremlin'den açıklama: Erdoğan ve Putin yakında görüşecek

Editör: İsa Karaarslan

Kremlin, Ankara'nın Moskova'yı Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönmeye ikna etmeye çalıştığı bir dönemde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile şahsen görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Küresel gıda krizinin hafifletilmesine yardımcı olmak amacıyla Temmuz 2022'de Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in aracılık ettiği anlaşma, Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatına izin verdi.

Ancak Moskova, Rusya'nın kendi tahıl ve gübre ihracatını kolaylaştıracak ek anlaşmanın uygulanmamasından şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çekildi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Erdoğan'ın Putin'i anlaşma ve diğer acil konuları görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret etmeye davet etmesiyle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: "Bu toplantının yakında yapılacağına dair bir anlayış var."

“Bu tür ziyaretlerin duyurularını genellikle ortak ülkelerimizle senkronize ediyoruz. Yakın zamanda ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini açıklayacağız. Toplantının hazırlıkları yapılıyor ve çok kapsamlı bir şekilde hazırlanıyor” dedi.

Rusya'nın resmi RIA haber ajansı daha önce Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirmişti ancak ayrıntı vermemişti.

Putin, Erdoğan'a 2 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde, Batı'nın Rusya'nın kendi tahıl ihracatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda Moskova'nın Karadeniz tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı, Ukrayna'daki askeri eylemleri nedeniyle Moskova'ya uygulanan Batı yaptırımlarına tabi değil. Ancak Moskova ödemeler, lojistik ve sigorta üzerindeki kısıtlamaların sevkiyatlara engel teşkil ettiğini söyledi.

Küresel tahıl fiyatları, Moskova'nın anlaşmanın süresinin 17 Temmuz'da sona ermesine izin vermesinin ardından yükselirken, Rusya defalarca Ukrayna limanlarına ve tahıl depolama tesislerine saldırdı.

Ukrayna ve Rusya önde gelen tahıl ihracatçılarıdır. Karadeniz anlaşmasının yürürlükte olduğu yıl boyunca yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılı ihraç edildi.