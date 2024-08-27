Kripto piyasası karıştı. En büyük 10'uncuydu: 2.7 milyar dolar değer kaybetti

Durov'un gözaltına alınmasının ardından, Telegram ile bağlantılı olan kripto para birimi Toncoin, ciddi bir değer kaybı yaşadı ve piyasalarda 2.7 milyar dolarlık bir düşüş gözlemlendi.

Olay, 25 Ağustos'ta, Durov'un Azerbaycan'dan özel jetiyle Fransa'ya iniş yapmasının hemen ardından gerçekleşti. 39 yaşındaki Durov'un, popüler mesajlaşma uygulamasının suç amaçlı kullanımını engellemede yetersiz kaldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Bu gelişme, teknoloji dünyasında büyük bir şaşkınlık yaratırken, finansal piyasalarda da ani dalgalanmalara yol açtı.

2.7 MİLYAR DOLAR DEĞER KAYBETTİ

Durov'un gözaltına alınmasının ardından, Telegram ile ilişkilendirilen blok zinciri projesi The Open Network (TON) tarafından desteklenen kripto para birimi Toncoin, belirsizlik ve endişelerin artmasıyla birlikte %20'den fazla değer kaybetti. Bu düşüş, Toncoin'in piyasa değerinde 2.7 milyar dolarlık bir azalma olarak yansıdı.

Bloomberg'in verilerine göre, Toncoin, kripto para piyasasının en büyük 10. varlığı olarak konumlanmış durumda ve Durov'un gözaltına alınmasıyla birlikte %16 oranında değer kaybetti. Telegram'ın 900 milyon aylık aktif kullanıcısı ile geniş bir erişim kapasitesine sahip olan TON blok zinciri, uygulama içi ödemeler ve oyunlar gibi çeşitli hizmetleri entegre etmeyi hedefliyor. Bu entegrasyonun, Telegram'ın WeChat gibi "süper uygulama" olma potansiyelini artırdığı yönündeki beklentiler, olayın ardından belirsizlikle gölgelendi.

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