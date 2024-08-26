ABD'de ölümcül virüs alarmı. İlk vaka görüldü

ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde sivrisineklerden insanlara bulaştığı tespit edilen doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı ekipler önlemlerini almak için çalışmalarına başladı.

Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. .

Goldstein, Boston eyaletinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü açıkladı.

EYALETTE İLK

Bunun, bu sene eyaletteki ilk vaka olduğunu ifade eden Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini ifade ederek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya davet etti.

AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ YASAKLANDI

Öte yandan, yetkililer eyaletteki 10 yerin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu ifade ederek, Plymouth bölgesindeki vatandaşların sineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında gerçekleşen açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye davet etti.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını söyledi.

NADİR VE ÖLÜMCÜL

Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara geçen doğu at ensefaliti virüsü, halk arasında nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin paylaştığı verilere göre, bu hastalığa yakalanan kişilerin yaklaşık yüzde 30'u yaşamını yitirirken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.