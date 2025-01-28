Kripto piyasasına DeepSeek darbesi

Burhan Şahin
Kripto piyasasına DeepSeek darbesi

Çin’in devrim niteliğindeki yapay zeka modeli DeepSeek, Bitcoin ve diğer kripto paraları etkiledi. Yeni teknolojinin ABD’nin üstünlüğünü tehdit edebileceği konuşuluyor.

Çin tarafından geliştirilen yapay zeka modeli DeepSeek, kripto para piyasasında büyük dalgalanmalara neden oldu. Bitcoin, Londra piyasasında yüzde 6,5 oranında değer kaybederek son bir ayın en büyük düşüşünü yaşadı. XRP ve Solana gibi diğer kripto paralar da bu etkiden kurtulamadı ve yaklaşık yüzde 9 oranında geriledi. Bloomberg'e göre bu düşüşler, ABD borsalarındaki genel zayıflıkla ilişkilendiriliyor.

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DEEPSEEK VE ÇİN'İN MÜHENDİSLİK BAŞARISI

DeepSeek’in başarısı, yapay zeka modellerinin yüksek enerji ve işlem gücüne ihtiyaç duyduğu anlayışını sarsıyor. Ünlü yapay zeka uzmanı Kai-Fu Lee, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Çin, sınırlı kaynaklarla nasıl daha verimli teknolojiler geliştirebileceğini gösteriyor,” dedi. Bu durum, Nvidia gibi yüksek teknoloji şirketlerinin piyasa üstünlüğünü tehdit ediyor.

DeepSeek'in düşük maliyetli ve yüksek verimli yapısı, ABD’nin teknoloji devlerinin yapay zeka alanındaki hakimiyetini sorgulatıyor. IG Asia'dan Jun Rong Yeap, “DeepSeek, uzun vadede daha sürdürülebilir ve ucuz bir alternatif olabilir mi, bunu zaman gösterecek,” ifadelerini kullandı. Ancak bu gelişme, ABD merkezli teknoloji firmaları için ciddi bir rekabet anlamına gelebilir.

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KRİPTO PARALARDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ

DeepSeek'in yol açtığı belirsizlikler, kripto piyasasında büyük bir satış dalgasını tetikledi. Bitcoin ve diğer kripto varlıklar üzerindeki baskı, ABD Başkanı Donald Trump’ın dijital varlıklar için hazırladığı düzenlemelerle de hafiflemedi. Trump’ın Cuma günü imzaladığı kararname, Bitcoin rezervi oluşturulması ve sektöre yönelik düzenlemeleri içeriyordu. Ancak bu girişim, piyasa katılımcıları tarafından "beklentileri karşılamayan bir adım" olarak değerlendirildi.

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ABD-ÇİN TEKNOLOJİ YARIŞI DERİNLEŞİYOR

DeepSeek’in gelişimi, Çin’in yapay zeka alanında yeni bir “sputnik ânı” yaşadığı şeklinde yorumlanıyor. Model, OpenAI ve Meta’nın en yeni teknolojileriyle eşdeğer görülse de çok daha düşük maliyetlerle geliştirildi. Bu durum, ABD’nin teknoloji liderliğine yönelik ciddi bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor. Bloomberg'e göre, DeepSeek bağlantılı Çinli teknoloji firmalarının hisseleri yükselirken, ASML gibi çip üreticileri düşüş yaşadı.

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