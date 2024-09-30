Kris Kristofferson, 88 yaşında hayata veda etti

Kris Kristofferson, hem devrim niteliğindeki country müziğin önde gelen şarkı yazarlarından biri hem de Hollywood’un tanınmış film ve dizi yıldızı olarak başarıya ulaşan bir isimdi. 88 yaşında, Hawaii’nin Maui kentindeki evinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeni belirtilmedi, ancak ailesi tarafından huzur içinde, aile çevresinde vefat ettiği açıklandı.

Ailesi, "Kocamız/babamız/dedemiz Kris Kristofferson’un 28 Eylül Cumartesi günü evinde huzur içinde yaşamını yitirdiğini duyurmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Onunla geçirdiğimiz zaman için çok şanslıyız. Bizleri sevdiğiniz için teşekkür ederiz; bir gökkuşağı gördüğünüzde, hepimizin üzerine gülümseyerek baktığını bilin," şeklinde bir açıklama yaptı. Açıklama, Kristofferson’un eşi Lisa, sekiz çocuğu ve yedi torunu adına yapıldı.