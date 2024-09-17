Kristal tehdidinden ölenlerin sayısı her geçen yıl artıyor

Türkiye'de son yıllarda metamfetamin kullanımında önemli bir artış yaşanıyor. 2023 yılı itibarıyla bu maddeyle bağlantılı ölümlerde belirgin bir artış gözlemlendi.

Geçen yıl, Türkiye genelinde doğrudan uyuşturucu madde bağlantılı 300 ölüm meydana geldi. Bu ölümlerden 148’i metamfetamin kaynaklı olarak kaydedildi. Son yıllarda metamfetamin kullanımının hızla yayılması, bu maddenin bağımlılarında ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını gösteriyor. Metamfetamin, kullanıcılarında "zombi" benzeri bir görünüm oluşturarak, merkezi sinir sistemi üzerinde büyük etkilere neden oluyor.

2023 yılında, Türkiye genelinde 251,851 uyuşturucu olayı gerçekleşti ve bu olaylarda toplamda 313,416 şüpheli yakalandı. Bu olayların yüzde 82.6'sı uyuşturucu madde bulundurma, yüzde 15.1'i imal ve ticaret, yüzde 1.9'u ise diğer suç türlerinden oluştu.

Metamfetamin yakalamalarında ülke tarihindeki en yüksek miktara ulaşıldı. 2023 yılında toplamda 21 ton 912 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bu miktar, bir önceki yılın yüzde 35 üzerine çıktı.

Geçen yıl yaşanan 300 doğrudan uyuşturucu bağlantılı ölümün 185'i çoklu madde kullanımından, 148'i ise sadece metamfetamin kullanımından kaynaklandı. 2022 yılında metamfetamin kaynaklı ölüm sayısı 140'tı. Bu yıl, metamfetamin kaynaklı ölümler oranında belirgin bir artış gözlemlendi.

Türkiye'de uyuşturucu bağımlılığı tedavisi, 32 ildeki 60 merkezde gerçekleştiriliyor. Bu merkezlere geçen yıl yapılan başvurular arasında yüzde 37.1'i metamfetamin bağımlısı hastalardan oluştu.

Uyuşturucu ile mücadele, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlar tarafından yürütülüyor. 2023 yılının ilk sekiz ayında gümrüklerde 3 ton 332 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Bu miktar, 2015 yılından itibaren en yüksek yakalama miktarı olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, metamfetamin kullanımının hızla arttığını ve ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele ve tedavi programlarının güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.