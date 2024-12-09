Kritik kabine toplantısı başladı: Gündem Suriye ve asgari ücret

Düzenleme: Kaynak: AA
Kritik kabine toplantısı başladı: Gündem Suriye ve asgari ücret

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

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KABİNE TOPLANTISININ ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ SURİYE

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Şam'ın düşmesi, tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.

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Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasını öncelikli hedef olarak görüyor.

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Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında Suriye yer alacak.

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Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler karşısında izleyeceği yol haritası konuşulacak.

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ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI YARIN

Yeni yıl öncesi asgari ücret de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Asgari ücret komisyonunun yapacağı ilk toplantı öncesi detaylı bir değerlendirme yapılacak.

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Ayrıca, memur ve memur emeklilerine yeni yıl zammı konusu da Kabine'de ele alınması bekleniyor.

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Kabine Toplantısı'nda ana gündem Suriye ve asgari ücret olacakKabine Toplantısı'nda ana gündem Suriye ve asgari ücret olacak

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