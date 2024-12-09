Kritik kabine toplantısı başladı: Gündem Suriye ve asgari ücret

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı. Toplantıda iç ve dış gelişmeler ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISININ ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ SURİYE

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Şam'ın düşmesi, tarihi bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Ankara, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunmasını öncelikli hedef olarak görüyor.

Bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Kabine'nin öncelikli gündem maddeleri arasında Suriye yer alacak.

Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler karşısında izleyeceği yol haritası konuşulacak.

ASGARİ ÜCRETTE İLK TOPLANTI YARIN

Yeni yıl öncesi asgari ücret de Kabine Toplantısı'nın gündeminde olacak. Asgari ücret komisyonunun yapacağı ilk toplantı öncesi detaylı bir değerlendirme yapılacak.

Ayrıca, memur ve memur emeklilerine yeni yıl zammı konusu da Kabine'de ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nda ana gündem Suriye ve asgari ücret olacak