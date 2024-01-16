Kuaför, patronunun kocası tarafından öldürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde 45 yaşındaki M.A. isimli erkek, B.A.'nın sahibi olduğu güzellik merkezinde çalışan Sercan Çelik ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyüdü. Çelik, M.A.'nın bıçak darbeleriyle boynundan ve kalbinden yaralanarak yere yığıldı.
Olay sonrası iş yerinde bekleyen M.A., polis tarafından gözaltına alındı.
Sercan Çelik’in ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
EŞİNİ BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ
Öte yandan şüpheli M.A., ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öne sürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.