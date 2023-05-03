Kuaförde çıkan yangın korkuttu

Kırıkkale'de bir kuaför dükkanında çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kuaförde çıkan yangın korkuttu

(İHA) Olay, Kırıkkale'de Fabrikalar Mahallesi Ağabey Pehlivanlı Bulvarı üzerindeki bayan kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaförde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek alevlerin büyümesine engel oldu.

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İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinde soğutma çalışması yaptı. Sağlık görevlileri de olay yerinde hazır bekledi.

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Yangının çıkış sebebi ise polis ve itfaiye ekiplerince yapılacak tahkikatın ardından tespit edilecek. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu iş yerinde yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi.

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