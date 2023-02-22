Kübalı doktorlar depremzedelerin evlerine giderek hasta bakıyor

DHA’nın haberine göre; Kübalı sağlık ekibi, depremlerin merkezi Kahramanmaraş’ta 13 büyük ameliyat dahil Elbistan'daki depremzedelerin tedavileri sürüyor.

Ekip, kendilerine gelemeyecek durumda olan köylerdeki ve uzak yerleşim yerlerindeki hastaları evlerinde ziyaret ederek tedavi ediyor.

'KÜBA SİZLERE HAYRAN'

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ise mesajında “Henry Reeve Tugayı mensuplarımızın Türkiye'deki mevcudiyeti, Küba halkının dayanışma duygusunun, bu zor anında kardeş Türk halkının yanında olduğunun ve ona karşı sempatisinin bir ifadesidir” ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Pazatesi günü Kübalı doktorların Türkiye’deki çalışmalarıyla ilgili “Sevgili doktorlarımızı kucaklıyoruz.

Sizlerle büyük gurur duyuyor ve kardeş Türkiye'de yapmakta olduklarınızı buradan takip etmeyi sürdürüyoruz. Küba sizlere hayran ve sizleri seviyor” mesajını paylaştı.