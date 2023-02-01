Kanser olan Armağan Çağlayan Küba'da ne yaptığını açıkladı

Armağan Çağlayan Instagram hesabından Küba’da olduğunu açıkladı. Armağan Çağlayan, yaptığı açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Kardeşim Elif Çağlayan Başlı‘ın düzenlediği turla Küba’ya gittik. Her zaman ki gibi güzel bir gezi oldu. Küba ilginç bir ülke. Bir yanda acayip bir yoksulluk, diğer yanda acayip iyi bir kültürel zenginlik, tıp Ve şahane bir eğlence… Ve günün her saati içen insanlar… E biz de bir tek Küba’da olan biralı mojito içmese miydik?”

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN DUYURMUŞTU

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Armağan Çağlayan şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim.”

KÜBA’NIN AKCİĞER KANSERİ AŞILARI

Küba’nın akciğer kanseri aşıları olduğu biliniyor. Dünyada geliştirilen ilk kanser aşısı olan aşı etkinliği ABD’deki klinik testlerde de kanıtlanmıştı.

KÜBA NASIL BİYOTEKNOLOJİ ALANINDA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ?

Küba biyoteknoloji alanındaki ilk adımlarını 1959’daki Küba Devrimi’nin hemen ardından atmaya başladı. 1981’de Frente Biológico kuruldu. Ardından 1986’da Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi (Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología – CIGB), 1991’de de Moleküler İmmünoloji Merkezi (Centro de Inmunología Molecular – CIM) açıldı. Bunların hepsine direkt Fidel Castro ön ayak olmuştu.

Günümüzde Küba biyoteknoloji endüstrisi BioCubaFarma adı altında 34 şirkete ve 20 binden fazla çalışana sahip. Üretilen 101 ilacın 76’sı Kübalı bilim insanları tarafından geliştirildi ve bunların en az 20’si alanındaki en başarılı ilaç olarak kabul ediliyor. Bu listedeki en önemli ilaçlar diyabetik ayak ülseri tedavisinde kullanılan Heberprot-P ile dünyadaki ilk kanser aşıları olan CIMAvax-EGF, CIMAher (nimotuzumab) ve Vaxira (racotumomab). Bunların yanında meningokok menenjit B’ye karşı geliştirilen VA-MENGOC-BC ile tek bir dozla difteri, tetanos, boğmaca, hepatit B ve B tipi gribe karşı koruma sağlayan Pentavalente isimli aşılar da anılabilir.