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  • AK Partili Kübra Dörtkardeş ayağı çıplak montsuz çocuğa kek ve meyve suyu verdiği anları paylaştı. Tepkiler üzerine foto

AK Partili Kübra Dörtkardeş ayağı çıplak montsuz çocuğa kek ve meyve suyu verdiği anları paylaştı. Tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı

AK Parti Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş’in sosyal medyada, çadır kentte çıplak ayaklı ve montsuz bir çocuğa yardım ederken paylaştığı fotoğrafları tepkilere neden oldu.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 13:53
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Kübra Dörtkardeşin paylaşımı tepkilere neden oldu

AK Partili Kübra Dörtkardeş ayağı çıplak montsuz çocuğa kek ve meyve suyu verdiği anları paylaştı. Tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı
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AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş'in depremden 13 gün sonra gittiği çadır kentte çıplak ayaklı bir çocuğa lüks arabasının önünde meyve suyu ve top kek verirken foto çektirip paylaşması eleştirilere yol açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dörtkardeş, ''sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edecem canım Abdullah. Çünkü benim önce oğluma sonra sizlere sözüm var'' dedi.

AKP'li Kübra Dörtkardeş'in bir depremzede çocuğa yardım fotoğrafı eşi Fatih Dörtkardeş tarafından  da övgüyle paylaşıldı. "Devlet nerde diyen soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullah'lara yetmeye gitti dersiniz!!!" şeklinde yapılan paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

Kübra Dörtkardeş gelen tepkiler üzerine deprem paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.

 

 

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