AK Partili Kübra Dörtkardeş ayağı çıplak montsuz çocuğa kek ve meyve suyu verdiği anları paylaştı. Tepkiler üzerine fotoğrafı kaldırdı

AKP Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş'in depremden 13 gün sonra gittiği çadır kentte çıplak ayaklı bir çocuğa lüks arabasının önünde meyve suyu ve top kek verirken foto çektirip paylaşması eleştirilere yol açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dörtkardeş, ''sen ve senin gibi hiçbir çocuğun ayakları çıplak kalmasın diye gece gündüz çalışmaya devam edecem canım Abdullah. Çünkü benim önce oğluma sonra sizlere sözüm var'' dedi.

AKP'li Kübra Dörtkardeş'in bir depremzede çocuğa yardım fotoğrafı eşi Fatih Dörtkardeş tarafından da övgüyle paylaşıldı. "Devlet nerde diyen soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullah'lara yetmeye gitti dersiniz!!!" şeklinde yapılan paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

Kübra Dörtkardeş gelen tepkiler üzerine deprem paylaşımlarını silmek zorunda kaldı.