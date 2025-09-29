Küçük Burak’ın çığlığı! Tekkeköy’de korkunç olay: Çocuk konuşunca ortaya çıktı!

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde akrabası tarafından tüfekle vurulan 10 yaşındaki Burak Enes Göz ağır yaralandı. Aile, olayı ilk başta “kazara” sanıp şikayetçi olmamış, ancak çocuğun konuşmasıyla “kasıtlı” olduğunu belirterek adalet için harekete geçti.

Tekkeköy’de akrabası tarafından tüfekle vurulan Burak Enes Göz, kanlar içinde kaldı ve ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne taşındı.

OMÜ Tıp Fakültesi’nde 1 ay yatan çocuk entübe edildi, 3 ameliyat geçirdi. Sol kolundan parça alınarak çenesi onarıldı. Ön alt ve üst dişleri yok, dilinin üçte biri eksik halde taburcu olan çocuk, yeni ameliyat gerektiriyor.

TÜFEKLE VURULDUĞUNU ANLATTI

Olay sonrası ailesi, “kazayla olduğu” söylentisiyle şikayetçi olmadı. Ama çocuk konuşunca 15 yaşındaki akrabası S.Y.K.’nin tüfekle vurduğunu anlattı, aile şikayet etti. İlk ifadeden dolayı savcılık “kovuşturmaya yer yok” kararı verdi. Ailenin avukatı Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz etti, ancak mahkeme reddetti.

“KARŞISINA GEÇEREK ATEŞ ETTİ” İDDİASI

Şüpheli 15 yaşındaki S.Y.K., çocuk savcılığındaki ifadesinde Burak Enes Göz ve kardeşi Efe Yağız’la Kur’an kursundan dedelerinin evine gittiklerini, Burak Enes’in dedenin odasından tüfeği aldığını, elinden almak isterken çekişmede tetiğe dokunduğunu, sonra 112’yi kendi aradığını belirtti.

Taburcu olan Burak Enes Göz ise S.Y.K.’nin karşısına geçip ateş ettiğini savundu.

“AKRABA DİYE ŞİKAYETÇİ OLMADIM”

Anne Esma Göz (29), olayda yeterli bilgi alamadığını söyleyerek, “Kazara dediler, akraba diye şikayetçi olmadım. Oğlum uyanınca S.Y.K.’nin vurduğunu anlattı, şikayet ettik. Ama ilk şikayet etmediğimiz için kapandı. Yeniden adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“ADALET İSTİYORUZ”

Baba Ali Göz (34) de kasıtlı ateş olduğunu belirterek, “Tüfek oğlumun çenesine yandan geldi. Boğuşmayla böyle olmaz. Adalet istiyoruz” dedi.

Aile, “kovuşturmaya yer yok” kararının hukuki olarak yeniden incelenmesini istedi.

