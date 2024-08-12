Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Küçük çocuğun çakmakla oyunu evi yaktı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, küçük bir çocuğun çakmakla oynaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Mahallesi Cebeci Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı evde, iddiaya göre, çakmakla oynayan bir çocuk yastığı tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis, binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 4 bina sakini, ambulanslarla tedavi altına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Polis ekipleri, geniş çapta maddi hasar oluşan evde inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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