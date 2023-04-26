Küçük çocuk babasının kullandığı aracın altında can verdi

Olay, ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.Ç., plakası öğrenilmeyen kamyonet ile geri manevra yaptığı sırada aracın arkasına geçen kızı Zekiye Ç.’yi (4) fark edemedi.

Talihsiz çocuk geri manevra yapan aracın altında kaldı.

Aracın altında kalarak can veren çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından küçük Zekiye’nin cenazesi gözyaşları arasında mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)