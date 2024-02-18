Küçük çocuk gaz kolunu çekince motosiklet otomobile çarptı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi Baykent Caddesi ile Atatürk Kordonu Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 48 ANF 293 plakalı motosikletin sürücüsü Z.Ş., çalışır vaziyette bulunan motosiklete çocuklarını bindirmek istedi.

O sırada çocuğun motosikletin gaz kolunu çekmesi üzerine bir anda harekete geçen motosiklet, park halinde bulunan 44 L 1461 plakalı Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekip otosuna çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 8 yaşındaki A.D.Ş.'yi ilk müdahaleden sonra ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralı küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.