Küçük çocukların 'nereden geldiniz?' sorusuna verdiği cevaplar güldürdü

Çin'deki bir okulda öğretmenin, öğrencilere yönelttiği "Nereden geldiniz?" sorusu renkli anlara neden oldu.

Küçük çocuklar, ailelerinin kendilerine verdiği cevapları teker teker öğretmenine söyledi. Öğrencilerin ailelerinden duyduğu bu farklı cevaplar ise sosyal medyada kahkaha fırtınası estirdi. İşte o renkli cevaplardan bazıları:

"Babam dedi ki ben süpermarketten satın alınmışım."

"Bir kargocu beni getirmiş."

"Bir kayadan fırlamışım."

"Ben bir melekmişim gökyüzünden gelmişim."

"Bir çöp kovasından toplanmışım."

"Okyanustan yüzerek gelmişim."

"Aileme telefondan hediye etmişler."

Öğrencilerin verdiği bu farklı cevaplar, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü. En sonunda bir öğrencinin "Annem beni doğurmuş" diyerek verdiği cevap, öğretmeni rahatlattı.

Bu eğlenceli anlar, öğrencilerin ailelerinin yaratıcı ve komik yaklaşımlarını ortaya koyduğu bir örnek olarak sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videolar, birçok kişi tarafından izlenerek paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.