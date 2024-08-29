Küçük kızın gözünden canlı kene çıkarıldı! Doktorlar bile şaştı kaldı

Mutki ilçesinin kırsalında yaşayan 12 yaşındaki çocuk, sokakta gördüğü kedi ile oynadıktan sonra gözünde ağrı ve kaşıntı oluştu.

Küçük kısın şikayetlerinin artması üzerine ailesi Tatvan Devlet Hastanesi acil servisine başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından çocuğun gözünde yabancı bir cisim belirlendi. Göz doktoru Op. Dr. Halil İbrahim Ateşoğlu'nun yaptığı tetkikler sonucunda kızın gözünde bir kene olduğu belirlendi.

Poliklinikte yapılan müdahalenin sonrasında göz kapağına yapışan kenenin alınması için çocuk ameliyathaneye alındı. Yaklaşık yarım saat süren başarılı operasyonun sonrasında, çocuğun gözünden canlı bir kene çıkarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen çocuk ilaç tedavisine alınarak taburcu edildi.

Yaşanan vaka ile ilgili bilgi veren Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kene vakalarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Yaz aylarında kene vakalarının arttığını vurgulayan Reyhanlı özellikle kırsal kesimlerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğini şikayetleri dikkate alarak hastaneye başvurmaları gerektiğini söyledi.