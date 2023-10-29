Küçük kızın "Atatürk'ü seviyorum" cevabı verdiği video yeniden gündem oldu

Geçmiş tarihli sokak röportajında ailesinin "Erdoğan de" baskısına rağmen gülerek "Atatürk'ü seviyorum" şeklinde cevap verdiği videonun yeni versiyonu sosyal medyada gündem oldu.

Küçük kızın "Atatürk'ü seviyorum" cevabı verdiği video yeniden gündem oldu

Geçmiş tarihli sokak röportajında ailesinin "Erdoğan de" baskısına rağmen gülerek "Atatürk'ü seviyorum" şeklinde cevap verdiği videonun yeni versiyonu sosyal medyada gündem oldu.

Atatürk boşuna demedi "Bütün ümidim gençliktedir."

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