Sokak röportajında şeriat isteyen sakallı adama tokat gibi cevap: Cumhuriyet'e meydan okuyana biz de meydan okuruz

Gün geçmiyor ki sokak röportajlarına ilginç anlar yansımasın...

Bu kez de bir kişi, kendisine uzatılan mikrofona skandal ifadelerle yanıt verdi.

Sakallı ve oldukça bakımsız görülen bu kişi şeriatın 'derhal' geri getirilmesi gerektiğini savundu. Hatta şeriatın geri getirilmesi için hem tüm partilere hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"BİR AN ÖNCE ŞERİATI GETİRİN"

Söz konusu kişi şu ifadeleri kullandı:

"Dilerim Allah'tan inşallah şeriat gelir ülkemize. Ben buradan Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanına sesleniyorum, bütün partilere sesleniyorum; bir an önce şeriatı getirin.

Sokak röportajına denk gelen bir vatandaş ise şeriat isteyen bu kişiye tokat gibi yanıt verdi.

"CUMHURİYET'E MEYDAN OKUYANA BİZ DE MEYDAN OKURUZ"

"Arkadaş sabahtan beri mevcut yönetimi, ülke yönetimlerine şikayette bulunuyor tamam mı? Kime sığınıyor, diyor ki 'Sayın Cumhurbaşkanıma diyorum ki, bir an önce şeriatı getirsin.' Bu kafa, o kafa. Hiç değişen bir şey yok bugün cumhuriyetin verdiği özgürlükle konuşuyor mu bu arkadaş tamam mı o kadar Kur'an kurslarında yurtlarda çocuklara taciz tecavüz ediliyor bir gün bir eylem yaptı mı 3 kişi böyle sakallı sarıklı kimse tamam mı şimdi bak bir şey söylüyorum sana hayır öyle yok cumhuriyete meydan okuyanlara biz de meydan okuruz cumhuriyetin 100 yılı bugün mübarek cuma günü diyanet cuma namazında hutbede ne okunacak cumhuriyetle ilgili bir kelime bir şey söyledi mi ak İsrail can çekişiyor çoluk çocuk ölüyor gitsenize oraya burada durup meydan okumayın gidin savaşın hadi Cihat edin dediğin şehit olun şehadet şerbeti için ben göreyim sizi..."