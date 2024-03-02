Küçükbaş hayvan taşıyan tır kaza yaptı

Kaynak: İHA
Küçükbaş hayvan taşıyan tır kaza yaptı
Balıkesir’de 2 tırın karıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralandı. Kazada dorse içindeki 100 küçükbaş hayvanın, 20'sinin telef olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İzmir-İstanbul otobanının Balıkesir’in Savaştepe ilçesi Kurudere mevkiinde bugün saat 13.30 sularında meydana gelen kazada, İstanbul istikametine ilerleyen T.D. (38) idaresindeki 10 ET 454 plakalı tır ile önünde seyreden E.E. (35) yönetimindeki 41 AKA 289 plakalı tıra arkadan çarptı.

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Tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden E.E bariyerlere çarparak yoldan çıktı. 10 ET 454 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan tır ise devrildi.

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Olay yerine gelen, emniyet güçleri tarafından otobanda yol güvenliği sağlanırken, itfaiye ekipleri araç sürücüleri T.D., E.E. ile eşi Serap Er’i tırdan çıkardı. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Serap Er, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan araç sürücülerinin ise tedavisi devam ediyor.

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İtfaiye ekipleri tarafından tırın metal dorsesi kesilerek açıldı. Dorse içinde bulunan 100 küçükbaş hayvanın, 20'sinin telef olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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