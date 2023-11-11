Küçükçekmece'de galerici evinin önünde öldürüldü

Küçükçekmece'de galerici 36 yaşındaki Sertaç Çelikli'ye evinin önündeyken motosikletle gelen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Çelikli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Küçükçekmece'de galerici evinin önünde öldürüldü

Olay, 6 Kasım Pazartesi Günü akşam saatlerinde Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 1 çocuk babası galerici Sertaç Çelikli (36), evinin önündeyken, bir motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası Çelikli yaralanırken, saldırganlar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Çelikli ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis, Esenburun Köyü'nde toprağa verildi.

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