Küçükçekmece’de hortum. Çatıları yerle bir etti. Ağaçları kökünden söktü

Meteorolojinin uyarılarının ardından öğle saatlerinde kent genelinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sonrası Küçükçekmece Gölü üzerinde oluşan hortum kısa süreli paniğe yol açtı.

Bir süre görünen hortum daha sonra gözden kayboldu. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ÇATILAR UÇTU, BİR VATANDAŞ YARALANDI

Fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu. Cennet Mahallesinde 6 katlı binanın çatısı uçarak karşı binaya çarptı.

Çatıdan uçan parçalar o sırada bakkala giden adamın kafasına gelmesi sonucu adam yaralandı. Karşı binada ve binanın altında bulunan bakkalda hasar oluştu.

Ayrıca Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir binanın en üst katında tuğla ile örülmüş duvardan parçalar düştü.