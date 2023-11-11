Fırtına İstanbul'un üstüne çöktü

İstanbul'da fırtına çıktı. Sağanak ve dolu yağıyor.

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
Fırtına İstanbul'un üstüne çöktü

İstanbul'da fırtına çıktı. Sağanak başladı. Ayrıca dolu da yağdı.

Öte yandan Meteoroloji başta İstanbul olmak üzere Marmara için kuvvetli lodos uyarısı yapmıştı.

Bazı bölgeler için de kuvvetli yağış uyarısı gelmişti. Kuvvetli rüzgarın bugün gelmesi bekleniyor.

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AKOM UYARMIŞTI

AKOM, İstanbullulara fırtına ve yağış çağrısında bulunmuştu.

İşte o açıklama;

İstanbul’da lodos yönülü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetinin artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi yaşanacağı tahmin ediliyor. Fırtına ve yağışlı havanın pazar günü sabah erken saatlerden sonra bölgemizi terk edeceği ön görülmektedir.

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