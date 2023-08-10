Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı



Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet ile caddeye gelen kasklı iki şahıs telefon dükkanına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda dükkanda bulunan Hakan Ö. ile caddede yürüyen İbrahim Ç. yaralandı.

Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralanan Hakan Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı, İbrahim Ç.’nin ise tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Mahkemeye rüşvet veren zenginler ortaya çıktı Dünya
Mahkemeye rüşvet veren zenginler ortaya çıktı
Emekli öğretmen ağaçtan düşerek hayatını kaybetti Güncel
Emekli öğretmen ağaçtan düşerek hayatını kaybetti
Telefon dolandırıcıları Bolu'da yakalandı Güncel
Telefon dolandırıcıları Bolu'da yakalandı
Fırında başlayan yangın çatıda son buldu Güncel
Fırında başlayan yangın çatıda son buldu
Emekli diplomatlardan Disney'e çağrı: "Atatürk" dizisini planlanan tarihte yayınlayın Güncel
Emekli diplomatlardan Disney'e çağrı: "Atatürk" dizisini planlanan tarihte yayınlayın
Cumhurbaşkanı yardımcısından Malatya depremi sonrasında geçmiş olsun mesajı Güncel
Cumhurbaşkanı yardımcısından Malatya depremi sonrasında geçmiş olsun mesajı