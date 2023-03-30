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Küçükçekmece'de kedileri tekmeleyen sanık tahliye edildi

Küçükçekmece'de bir sitede yaşayan Aytuğ Koyuncu'nun kedilere tekme attığı anlara ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Koyuncu, tahliye edildi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:44
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Küçükçekmece'de kedileri tekmeleyen sanık tahliye edildi

Küçükçekmece'de kedileri tekmeleyen sanık tahliye edildi
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Duruşmada Aytuğ Koyuncu, kediye tekme atmadığını ve pişman olduğunu belirtti.

Koyuncu'nun avukatları da müvekkillerinin hayvanlara zarar vermek gibi bir niyeti olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, Koyuncu hakkında cezai ehliyeti yönünden rapor düzenlenmesine karar verdi ve Koyuncu'yu tahliye etti.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede şüphelinin olay günü blok kapısından içeri girdiği ve blok girişinde site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye önce tekme ile daha sonra elinde bulunan cisim ile yumruk atar gibi defalarca vurduğu anlatıldı. Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında 'bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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