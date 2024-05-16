Moskova'daki Crocus City Hall saldırganlarının tutukluluk süresi uzatıldı

Kaynak: İHA
Moskova'daki Crocus City Hall saldırganlarının tutukluluk süresi uzatıldı
Geçtiğimiz Mart ayında Moskova'nın Krasnogorsk kentindeki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin davanın 4 faili, Basmanny Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı.

Saldırganlar Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Muhammadsobir Fayzov ve Shamsidin Fariduni'nin tutukluluk süresi, mahkeme tarafından 22 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.

Aynı davanın diğer şüphelileri olan Dzhumokhon Kurbonov, Muhammad Zoir Sharipzoda, Nazrimad Lutfulloi ve Yakubjon Yusufzoda'nın da tutukluluk süresi aynı şekilde uzatıldı.

Duruşmanın ardından sanıklar tekrar cezaevine gönderilirken, mahkeme binası ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

22 Mart'ta Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıda 145 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Saldırganlar Ukrayna sınırına yakın bir bölgede yakalanmış ve saldırıyla ilişkili oldukları düşünülen 8 kişi de tutuklanmıştı.

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