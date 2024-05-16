Fenerbahçe çok farklı kazandı. Yarı finale göz kırptı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belli olacağı play off serisinde çeyrek final heyecanı devam ediyor.
Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe Beko; normal sezonun yedincisi Aliaga Petkimspor'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nd oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertli ekip 30 sayı farkla (102-72) kazandı, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Aliağa Petkimspor'un ev sahipliğinde 18 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de ENKA Spor Salonu'nda oynanacak.
Fenerbahçe Beko: 102 - Aliağa Petkimspor: 72
Salon: Ülker
Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Beko: Sertaç Şanlı 12, Melih Mahmutoğlu 7, Hayes-Davis 16, Mert Emre Ekşioğlu, Calathes 13, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 14, Wilbekin 12, Tarık Biberovic 11, Pierre 5, Sestina 12
Aliağa Petkimspor: Efianayi 11, Zoriks 14, Yunus Emre Sonsırma 4, Simmons 2, Aldridge 5, Emre Tanışan 2, Thomas 7, Mahir Ağva 12, Yavuz Gültekin 13, Murat Kağan Tor 2, Ata Can Atsüren, Anıl Osman Cevahir
1. Periyot: 28-14
Devre: 54-37
3. Periyot: 79-52