Almanya'da boş yolda yaya ışığı bekleyen Türk Vatandaşı: "Kural Bu!"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da boş yolda yaya ışığı bekleyen Türk Vatandaşı: "Kural Bu!"
Almanya’da bir Türk vatandaşı, boş yolda yaya ışığının yeşile dönmesini bekleyerek, “Cezası 5 euro, mesele değil; kural bu” dedi.

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı, trafik kurallarına olan bağlılığıyla dikkat çekti. Boş bir yolda, araçların olmadığı bir anında kırmızı yaya ışığının yeşil yanmasını bekleyen adam, sosyal medyada viral oldu.

Videoyu kayda alan bir kadın, adamın bu davranışını anlamakta güçlük çekerek, "Şu bomboş yolda güneşin altında beklemenin bir mantığı yok" dedi. Ancak adam, kuralın bu olduğunu belirterek, yeşil ışığın yanmasını sabırla bekledi. “Cezası 5 euro, mesele değil; kural bu” diyerek kurallara olan saygısını ifade eden adam, izleyenlere trafik kurallarına uyulması gerektiği konusunda önemli bir mesaj verdi.

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