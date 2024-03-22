Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Küçükçekmece’de korkutan yangın: 2 yaralı
Küçükçekmece’de bulunan 2 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleirnin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınan yangında, dairedeki 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Hasanpaşa Sokak’ta meydana gelen olayda, 2 katlı bir binanın giriş katında, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangında dairede mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan ve dumandan etkilenen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı ve dairede maddi hasar oluştu.

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